В поселке Барышевка Киевской области 15-летнего парня убило электротоком, когда он пытался сделать селфи на железнодорожном мосту. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Информация о происшествии поступила 4 июля в 20:55.

Установлено, что 15-ти летний парень решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото.

Там подростка поразила дуга высоковольтной линии напряжением 10 тысяч вольт, и он упал с моста.

Спасатели оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Парень получил ожоги паха и ног второй степени и открытую черепно-мозговую рану.

Несмотря на усилия врачей, подростка спасти не удалось.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове очередной зацепер погиб на крыше поезда, получив смертельный удар током.

Также мы сообщали, что под Житомиром 10-летний школьник получил ожоги, делая селфи на крыше поезда.