Под Киевом подросток, делая селфи на железнодороржном мосту, получил удар током в 10 тысяч вольт и умер в больнице
В поселке Барышевка Киевской области 15-летнего парня убило электротоком, когда он пытался сделать селфи на железнодорожном мосту. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.
Информация о происшествии поступила 4 июля в 20:55.
Установлено, что 15-ти летний парень решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото.
Там подростка поразила дуга высоковольтной линии напряжением 10 тысяч вольт, и он упал с моста.
Спасатели оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь и передали работникам экстренной медицинской помощи.
Парень получил ожоги паха и ног второй степени и открытую черепно-мозговую рану.
Несмотря на усилия врачей, подростка спасти не удалось.
Ранее "Страна" писала о том, что во Львове очередной зацепер погиб на крыше поезда, получив смертельный удар током.
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