Сегодня, 5 июля, в Киеве по адресу бульвар Вацлава Гавела, 24 на Борщаговке вспыхнул сильный пожар. Загорелось четырехэтажное здание комбината "Прогресс". Клубы черного дыма окутали все вокруг. Площадь пожара - около 700 квадратных метров. Предварительно, горит крыша.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

Пожару на бывшем бульваре Лепсе присвоили повышенный ранг. Возгорание масштабное, и на него брошены все силы спасателей.

Фото: Пожар на комбинате Прогресс в Киеве/kyiv.dsns.gov.ua

О возгорании спасатели узнали в 12:09. На место происшествия выехали более 20 пожарных подрядов. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания будет выяснять следствие.

Фото: kiev.informator.ua

На территории участков комбината на улице Вацлава Гавела находятся сухие склады, а также здание промышленного холодильника.

Видео: kiev.informator.ua

Видео пожара выкладывают очевидцы. Дым заметен с улиц.

Отметим, около месяца назад, 13 июня на комбинате "Прогресс" проводили учения с привлечением подразделений ГСЧС Киева по ликвидации чрезвычайных ситуаций на производстве. Были отработаны следующие ситуации : предотвращение пожара и утечки аммиака на предприятии.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото и видео пожара в доме купца Вертипороха на киевском Подоле.