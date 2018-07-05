Появилось фото и видео масштабного пожара на комбинате "Прогресс"
Сегодня, 5 июля, в Киеве по адресу бульвар Вацлава Гавела, 24 на Борщаговке вспыхнул сильный пожар. Загорелось четырехэтажное здание комбината "Прогресс". Клубы черного дыма окутали все вокруг. Площадь пожара - около 700 квадратных метров. Предварительно, горит крыша.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.
Пожару на бывшем бульваре Лепсе присвоили повышенный ранг. Возгорание масштабное, и на него брошены все силы спасателей.
Фото: Пожар на комбинате Прогресс в Киеве/kyiv.dsns.gov.ua
О возгорании спасатели узнали в 12:09. На место происшествия выехали более 20 пожарных подрядов. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания будет выяснять следствие.
Фото: kiev.informator.ua
На территории участков комбината на улице Вацлава Гавела находятся сухие склады, а также здание промышленного холодильника.
Видео: kiev.informator.ua
Видео пожара выкладывают очевидцы. Дым заметен с улиц.
Отметим, около месяца назад, 13 июня на комбинате "Прогресс" проводили учения с привлечением подразделений ГСЧС Киева по ликвидации чрезвычайных ситуаций на производстве. Были отработаны следующие ситуации : предотвращение пожара и утечки аммиака на предприятии.
Ранее "Страна" сообщала, что появились фото и видео пожара в доме купца Вертипороха на киевском Подоле.