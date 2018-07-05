В аннексированном Россией Крыму суд признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в, якобы, избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Громадське.

Такое решение "судья" вынес с учетом предыдущего приговора за якобы "хранение боеприпасов", по которому Владимир Балух был приговорен к 3 годам 7 месяцам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей.

Ранее "Страна" писала о том, что осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который объявил голодовку, будут кормить принудительно.

Также мы сообщали, что МИД требует, чтобы к голодающему в Крыму Балуху пустили украинских врачей.