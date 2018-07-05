В четверг, 5 июля, около 10:15 в центре Киева, на ул. Коновальца внедорожник врезался в пассажирский микроавтобус в с людьми.

Об этом сообщает "Информатор".

Автомобиль Toyota Sequoia ехал в сторону бульвара Леси Украинки и на скорости врезался в маршрутку сзади. В это время из пассажирского микроавтобуса выходили люди.

Прибывшие на место инцидента патрульные сообщили, что в результате ДТП пострадали пятеро пассажиров маршрутки.

Трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи. У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно.

По словам очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться, но правоохранителям удалось его остановить. Оба водителя целы.

По предварительной версии, водитель Toyota не справился с управлением.

Фото: kiev.informator.ua

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