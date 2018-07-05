В четверг, 5 июля, в Киеве вспыхнул масштабный пожар. В 12:09 по улице Вацлава Гавела на территории комбината "Прогресс" загорелась крыша склада. Пламя охватило площадь около 700 м. кв.

На место чрезвычайного происшествия уже выехали 14 единиц техники. Спасатели присвоили пожару вторую степень угрозы.

Информацию о масштабном пожаре на комбинате "Прогресс" подтвердили сайту Информатор представители ГосЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара выяснит следствие.

Фото и видео пожара на комбинате Прогресс

Появились фото и видео с пожара в Киеве.

Фото: Пожар в Киеве комбинат Прогресс/kiev.informator.ua

На Борщаговке заметен дым.

Фото: Пожар на Борщаговке в Киеве/facebook.com/dtp.kiev.ua

Огонь охватил кровлю здания.

Фотографии с пожара на комбинате Прогресс в Киеве обнародовали киевские спасатели.

Фото: Пожар на комбинате Прогресс в Киеве/kyiv.dsns.gov.ua

Также видео пожара публикуют очевидцы. Над зданием "Прогресса" поднимаются клубы черного дыма.

На территории участков комбината на улице Вацлава Гавела (бывший бульвар Ивана Лепсе- Прим.Ред.) расположены сухие склады, а также здание промышленного холодильника.

Менее месяца назад, 13 июня, на комбинате "Прогресс" были проведены учения с привлечением подразделений ГосЧС Киева по ликвидации чрезвычайных ситуаций на производстве. Во время учений отработали предотвращение пожара и утечки аммиака на предприятии.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появились фото и видео пожара в доме купца Вертипороха на киевском Подоле.

Также мы рассказывали, что спасатели потушили пожар на спиртовой базе в Збараже, но на всякий случай дежурят на пепелище.

Кроме этого мы сообщали, что мэрию Одессы признали ответчиком в деле о пожаре в лагере "Виктория". Пострадавшие требуют 4 миллиона ущерба.