Фракция БПП не будет принимать участие в голосованиях в Верховной Раде, пока не будет решен вопрос с заменой членов ЦИК. Такое заявление сдала глава фракции Артур Герасимов. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из парламента.

"Мы требуем немедленно вернуться к голосованию за членов ЦИК. До рассмотрения этого вопроса ВР не имеет права голосовать за любой другой закон", - заявил Герасимов.



В ответ на это заявление глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал БПП продолжить работу по рассмотрению законопроектов.

"Я обращаюсь к БПП и призываю дальше рассматривать законопроекты, которые на повестке дня. И напомню, чтобы обновлять ЦИК, необходимо, чтобы Порошенко подал 13 кандидатур на 13 должностей", - заявил Бурбак и напомнил о резолюции ПАСЕ о квотах для всех фракций.

Призвал к продолжению работы францию БПП и член "Самопомощи Олег Березюк.

А нардеп от Оппозиционного блока Михаил Папиев призвал выполнить резолюцию ПАСЕ и включить в число кандидатов в ЦИК их представителей.

В свою очередь представитель Радикальной партии Валерия Заружко призывала БПП выйти на улицу и сказать шахтерам, что закон по угольной отрасли не будут принимать.

"Порошенко со своей партией должен освободить не только этот зал, но и кабинеты на Банковой. Внесите 13 кандидатов на 13 вакантных должностей и зал примет решение. Все зависит от президента", - заявил заместитель главы фрацкии "Батькивщина" Сергей Соболев.



Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил к себе глав фракций.

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