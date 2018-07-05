Рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича не станут переносить из Оболонского суда Киева. Оно и далее продолжится под председательством судьи Владислава Девятко. Следующее заседание - 16 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган со ссылкой на решение Верховного суда Украины от 3 июля. ВСУ рассматривал ходатайство адвокатов Януковича о замене состава суда и передаче дела в любой другой суд.

По ее словам, защита Януковича на заседание не явилась.

"Рассмотрев ходатайство адвокатов экс-президента, Верховный суд не нашел нарушений и счел просьбу защиты безосновательной. Таким образом, адвокатам Януковича отказали в удовлетворении их ходатайства, а рассмотрение дела о госизмене и дальше будет проходить в Оболонском райсуде Киева", - написала Сарган.

Виктора Януковича официально подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение его дела продолжается с 2017 года, уже были допрошены все свидетели стороны обвинения и некоторые от стороны защиты.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Как сообщала "Страна", суд признал охранника Януковича потерпевшим по делу покушения на экс-президента в 2014 году.

В комментарии адвокат Александр Бабиков напомнил - когда по машине Януковича стреляли, пуля попала в магазин пистолета Иванцова.

Напомним, что в кортеж Порошенко купят новые бронированные Мерседесы взамен оставшихся от Януковича.