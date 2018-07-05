В Киеве на пересечении улиц Телиги и Кирилловской появится шестиполосная трасса
В Киеве до сентября обещают увеличить с 4 до 6 количество полос движения по путепроводу на пересечении улиц Телиги и Кирилловской.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
"На путепроводе на пересечении улиц Телиги и Кирилловской за счет конструктивных изменений количество полос движения увеличивается с 4 до 6. Работы планируется завершить к осени", - говорится в сообщении.
Запланировано провести ремонт мостового полотна с заменой гидроизоляции и устройством двухслойного асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах.
Также в планах отремонтировать балки пролетных строений и заменить на оцинкованное барьерное ограждение на путепроводе и на подходах, а также перильные ограждения.
На данный момент выполнены работы по ремонту проезжей части путепровода до оси проезда (половина путепровода в направлении станции метрополитена "Почайна"), продолжаются работы в противоположном направлении.
Ранее "Страна" писала о том, что на счетах Киевской облгосадминистрации скопилось больше миллиарда гривен на ремонт дорог.
Также мы сообщали, что ремонт дороги на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела в Киеве продлится 10 месяцев.