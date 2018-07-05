Спикер парламента Андрей Парубий на допросе в суде рассказал об обстоятельствах захвата сепаратистами здания СБУ в Луганске в 2014 году.

Он давал показания по уголовному производству о бывшем главе "Партии регионов" Александре Ефремове.

Об этом сообщает УП.

"По прибытию в Луганск фактически первая наша была поездка и первая встреча - это встреча с прокурором области. Он нам сообщил обстоятельства захвата СБУ в Луганской области и рассказал, что боевики захватили арсенал боевого оружия, более 1000 единиц, они размещены по разным этажам здания СБУ, на некоторых этажах размещены профессиональные боевые точки и сказал обо всей опасности, которая происходит в городе", - рассказал Парубий.

Мы без оружия и охраны приезжали в офис депутата Владимира Медяника. Боевики были вооружены. Вели переговоры три человека: Алексей Карякин, Валерий Рельке, третий человек представлялся как юрист, имени не помню", - рассказал Парубий.

Он добавил, что выдвинул боевикам требование сложить оружие и покинуть помещение СБУ, а те в свою очередь выдвигали ему "требования общего характера", одно из них касалось амнистии внутренних войск "Альфы" и "Беркута", которые принимали участие в событиях на Майдане, а второе - проведения референдума.

Парубий отметил, что боевики не смогли сообщить, какой именно референдум хотят, а говорили, "что тот, которого требует Медведчук и его "Украинский выбор"".

Он также добавил, что боевики не принимали самостоятельных решений, а постоянно советовались с так называемым "советом полевых командиров". Также часто были телефонные разговоры с председателем облсовета Луганской области Валерием Голенко.

"На определенном этапе они говорили, что согласны отдать часть оружия и покинуть часть помещений, если будут сигналы, что государство готово гарантировать амнистию. Я созвонился с и. о. президента Турчиновым. Он сказал, если они сдадут оружие, то люди, совершившие преступление, могут быть амнистированы его указом", - сказал Парубий.

"Но условия выполнены не были, потому что эти люди не были самостоятельными, я четко понимал, что российские кураторы делают все, чтобы не достичь никаких договоренностей и не покинуть помещение СБУ", - добавил спикер ВР.

Он уточнил, что эти переговоры продолжались 6 или 7 суток.

"Они завершились тем, что они сообщили, что в дальнейшем не способны вести переговоры", - сказал Парубий.

Наибольшим цинизмом спикер Рады назвал то, что в Луганске решили устроить детский праздник, чтобы обезопасить здание СБУ от штурма.

Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины.

"Страна" разбиралась, что Аваков предлагает для Донбасса. "Презумпция виновности и опыт французских репрессий".

Отметим, что в Луганске "Украинский народный трибунал" приговорил Порошенко к "пожизненному заключению".