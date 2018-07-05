Верховная Рада в четверг, 5 июля, не смогла рассмотреть вопрос об увольнении с должности членов Центризбиркома и назначении новых.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала заседаний парламента.

За то, чтобы перейти к рассмотрению этого вопроса проголосовали всего 189 народных депутатов.

Фото: Страна

Как посетовала представитель президента в ВР Ирина Луценко, "Народный фронт" дал всего 10 голосов, тем самым провалив голосование. При этом "все фракции и группы, не только Народный Фронт, отказались обновлять ЦИК".





По словам Ирины Луценко, сразу после неудавшегося голосования фракция БПП соберется на заседание.



"Сейчас фракция будет собираться и обсуждать, как мы будем реагировать", - заявила представитель Порошенко в Раде на вопрос, намерен ли БПП выходить из коалиции.

Позже глава фракции Артур Герасимов заявил, что БПП не будет принимать участие в голосованиях в Верховной Раде, пока не будет решён вопрос с заменой членов ЦИК.

"Мы требуем немедленно вернуться к голосованию за членов ЦИК. До рассмотрения этого вопроса ВР не имеет права голосовать за любой другой закон", - заявил Герасимов.

Ранее "Страна" писала о том, что "Оппозиционный блок" настаивает на включении двух своих представителей в новый состав ЦИК.

Также мы разбирались, кто и почему воюет за новый состав ЦИКа.