В Верховной Раде открылась выставка газет украинских националистов, в одной из которых прославляется Адольф Гитлер.

Экспозиция называется "Восстановление украинской государственности во время Второй Мировой войны" и посвящена 77-летию провозглашения Акта восстановления украинского государства 30 июня 1941 года - то есть, времен нацистской оккупации.

"Возрождающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал - Социалистической (нацистской - Прим.Ред.) Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире", - указано в одной из статей из представленной на выставке газеты.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", французские ученые исследовали череп и челюсть Гитлера, подтвердив его смерть в 1945 году.

Таким образом любые конспирологические теории о его побеге из окруженного советскими войсками Берлина - можно считать ошибочными.

Отметим, что в Мелитополе собутыльник застрелил 19-летнего студента, который был против нацистов.