ОБСЕ выпустила новый доклад по свободе слова, в котором рассказывается и о ситуации в Украине. Представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир в документе описывает все случаи нарушений.

Документ вышел после приезда Дезира в Киев, где под его эгидой прошла конференция по свободе слова. На нее не явился ни один украинский чиновник или профильный депутат.

На конференции прозвучали нелестные оценки действий украинской власти. В ответ лояльные Банковой медиаэксперты обвинили ОБСЕ и Национальный союз журналистов Украины в подыгрывании "гибридной агрессии России".

А вчера Комитет Рады по свободе слова принял заявление, осуждающее конференцию под руководством Дезира.

Приводим главные цитаты из доклада Арлема Дезира, который касается Украины.

Преследование журналистов "Схем"

"6 ноября я обратился к властям по поводу ряда инцидентов с участием журналистов расследовательской программы "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и общественного вещателя "UA: Перший", которые, как сообщается, подвергались притеснениям, нападениям и слежке. Я настоятельно призвал власти должным образом расследовать все эти инциденты.

5 января я получил ответ от Генеральной прокуратуры о том, что правоохранительные органы инициировали досудебное расследование по всем делам. В этом же письме власти представили информацию в ответ на мое заявление от 25 октября 2017 года о нападениях на журналистов со стороны ОМОНа (так в тексте - ред.) у здания суда в Киеве. Мне сообщили, что прокуратура начала предварительное расследование".

Проблемы с общественным ТВ

"17 ноября я опубликовал публичное заявление, в котором выразил озабоченность по поводу значительного сокращения финансирования деятельности общественного вещателя после принятия Верховной Радой закона о государственном бюджете на 2018 год, который предложил примерно половину необходимого финансирования. Я призвал власти срочно изучить эффективные механизмы для обеспечения того, чтобы общественная служба вещания получала необходимое финансирование, как это определено в законодательстве, для продолжения важного процесса реформ и полногоценного исполнения своих полномочий. 30 декабря я узнал, что закон о государственном бюджете на 2018 год был подписан президентом Петром Порошенко".

Депортации журналистов

"4 декабря я обратился к властям с просьбой выразить свою озабоченность в связи с задержанием и депортацией оператора грузинского телеканала "Рустави-2" Тамаза Шашвишвили и журналиста Федерального агентства новостей Российской Федерации Игоря Петрашевича. Сообщается, что Петрашевич был обвинен в дискредитации Украины своими журналистскими материалами, и ему был запрещен въезд в страну сроком на три года. Я также повторил мою просьбу о том, чтобы власти не депортировали Фикрета Гусейнли, журналиста, работающего на онлайн-канале Turan TV, в Азербайджане".

"6 декабря журналист Соломия Кокиашвили, оператор Зази Шуквани и техник Леван Гулбани, сотрудники грузинского "Первого канала", были лишены возможности въезда в страну. 5 декабря корреспонденту телекомпании "Рустави-2" Тамаре Нуцубидзе и корреспонденту телеканала "Пирвели" Вахтангу Саная отказали в въезде в страну.

Я вновь обратился к властям с просьбой уважать права иностранных журналистов и воздерживаться от любых мер, которые могли бы помешать их работе".

"19 марта в своем официальном аккаунте в Twitter я отметил, что Наталья Гончарова, журналистка российского канала "Россия-24", была депортирована из страны. Как и в предыдущих случаях, я напомнил, что власти не должны депортировать журналистов из других государств-участников ОБСЕ".

Атака на NewsOne

"4 декабря я опубликовал публичное заявление о намеренной блокировке входа в редакцию телеканала NewsOne в ​​Киеве группой людей в камуфляже и балаклавах с мешками с песком и колючей проволокой.

"18 декабря я написал властям, выразив озабоченность по поводу ряда инцидентов, препятствующих работе местных и иностранных журналистов. 12 декабря Руслан Коцаба, журналист телеканала NewsOne, подвергся нападению в центре Киева и удару в лицо во время беседы людьми на улице".

"27 марта я получил ответ от властей по делу Коцабы, в котором указывалось, что Национальная полиция начала досудебное расследование".

Семена и Асеев

"12 декабря в заявлении моего официального аккаунта Twitter я повторил, что все обвинения в адрес украинского журналиста "Крыма. Реалии" Николая Семены следует отбросить, поскольку они нарушают принципы ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений, а также того, что журналист должен иметь возможность свободно путешествовать.

20 декабря в моей официальной учетной записи Twitter я вновь обратился ко всем заинтересованным сторонам с призывом приложить все усилия для обеспечения освобождения донецкого журналиста Станислава Асеева после задержания сроком более 6 месяцев".

"28 декабря в своей официальной учетной записи Twitter я приветствовал освобождение из-под стражи блоггера Эдуарда Неделяева и повторил мой призыв к освобождению журналиста Станислава Асеева".

Дело убитого Вячеслава Веремия

"23 декабря я опубликовал публичное заявление, в котором выразил серьезное беспокойство по поводу четырехлетнего условного наказания по обвинениям в хулиганстве, вынесенных главному нападающему и организатору нападения и убийства журналиста Вячеслава Веремия в Киеве. Я призвал власти полностью и эффективно расследовать все случаи смерти журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности таких преступлений. 13 июня я узнал, что апелляционный суд изменил приговор нападавшего на пять лет лишения свободы".

Законопроект об "отрицании агрессии РФ"

"3 января я обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию в связи с законопроектом № 7354, который вводит ограничения, связанные с продолжающимся конфликтом в стране. Законопроект делает преступным деянием с высоким штрафом или тюремным сроком "публичное отрицание факта военной агрессии со стороны Российской Федерации" и запрещает производство и распространение материалов, содержащих такой отказ.

Я выразил обеспокоенность в связи с тем, что слишком свободная формулировка предлагаемого закона не имеет правовой предсказуемости и может субъективно и непропорционально подвергать граждан уголовной ответственности за осуществление своего права на свободное выражение мнения.

5 февраля я получил ответ на мое письмо от Андрея Кожемякина из Комитета Верховной Рады по законодательному обеспечению правопорядка. Г-н Кожемякин указал, что 17 января, на основе моего письма, Комитет рекомендовал направить проект закона для пересмотра".

Дело "Страны"

"9 февраля я обратился к властям с просьбой предоставить дополнительную информацию о развитии дела главного редактора Strana.ua Игоря Гужвы, который покинул Украину после 6 января 2018 года, сославшись на угрозы физического насилия и "беспрецедентное давление со стороны власти". Он подал заявку на политическое убежище в Австрии. Далее я отметил, что районный суд Киева распорядился об аресте Гужвы, а Генеральный прокурор публично заявил, что будет требовать экстрадиции Гужвы из Австрии.

Я также выразил обеспокоенность по поводу законности обыска правоохранительными органами помещений издания "Вести", новостного центра, созданного Гужвой.

27 марта и 8 мая я получил ответы от властей, в которых указывалось, что Игорь Гужва находится под следствием по обвинению в вымогательстве. После того, как он не появился на допросе в прокуратуре и суде, судебные власти объявили его в розыск. Запросов об экстрадиции не было".

"26 января я выразил властям обеспокоенность в связи с задержанием в Риме Анастасии Товт, украинского журналиста интернет-газеты Strana.ua. Сообщалось, что она была подвергнута полному обыску, а часть ее оборудования была конфискована.

12 марта я получил ответ от властей с информацией о том, что Анастасия Товт не указала, что она журналист, и было установлено, что она не совершила какие-либо преступления и что ее оборудование будет возвращено ей".

Нападения на журналистов

"6 марта я выразил властям озабоченность по поводу нападений полиции по крайней мере на трех работников средств массовой информации, несмотря на то, что они четко идентифицировали себя как журналистов, выполняющих свою профессиональную деятельность в Киеве.

По имеющимся данным, полицейский распылил слезоточивый газ в сторону корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко, вынудив его срочно обратиться за медицинской помощью. Журналисты Богдан Кутепов из интернет-канала "Громадское" и Влад Красинский с сайта новостей Insider также подверглись нападению со стороны полиции.

Я также указал на нападения и поджоги офисов расследовательного новостного сайта "Четверта Влада" в городе Ровно. Огонь уничтожил часть помещения. Во время атаки в офисе находились четыре человека, в том числе один ребенок. К счастью, никто не пострадал. Нападение случилось через несколько дней после сообщений о том, что серверы, на которых размещен сайт "Четверта Влада", были украдены.

Я призвал власти провести быстрое и тщательное расследование этих инцидентов. 8 мая я получил ответ от властей, в котором указывалось, что нападение на журналиста Сергея Нужненко находится под полицейским расследованием. Рассматриваются доклады, посвященные нападениям на других журналистов. Мне также сообщили, что атака на сайт "Четвертой Влады" расследуется полицией".

"7 марта я опубликовал публичное заявление, в котором приветствовал решение Верховного суда рассмотреть дело Игоря Ефимова, фотокорреспондента газеты "Вечерние Черкассы". Ранее суд решил оправдать сотрудника полиции, подозреваемого в нападении на Ефимова".

"9 марта я обратился к властям, выразив озабоченность по поводу необоснованной попытки, якобы со стороны сотрудников правоохранительных органов, задержания журналиста Фикрета Гусейнли, который работал на телеканале Turan TV, в его квартире в Киеве. Сообщается, что журналист сбежал, но был атакован и получил ранения. 8 мая я получил ответ от властей о том, что никаких сведений о нападении у полиции нет".

"18 апреля в Twitter я отметил, что Фикрет Гусейнли вернулся в Нидерланды, и приветствовал решение властей не выдавать его в Азербайджан".

Погром "Вестей"

"6 марта я написал министру иностранных дел Павлу Климкину о положении сотрудников "Вести Медиа Холдинг", которым перекрыли доступ к их офису в Киеве с 8 февраля. Я выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что правоохранительные органы препятствовали работе журналистов четырех средств массовой информации, принадлежащих ВМХ: "Радио Вести", "Вести" и новостных сайтов Vesti-Ukr.com и Ubr.ua.

Я сообщил министру, что 23 февраля по моей просьбе мои сотрудники встретились с главой ВМХ г-жой Ольгой Семченко. Я попросил власти разъяснить причины ареста помещений и оборудования ВМХ и позволить журналистам беспрепятственно возобновить свою работу. 8 мая я получил ответ от властей о том, что действия правоохранительных органов основаны на судебном решении и в рамках продолжающегося расследования дела о коррупции "Unison Group Ltd.", которому принадлежит здание, в котором находится ВМХ".

Бузина, "Интер" и Вышинский

"16 апреля в заявлении моей официальной учетной записи Twitter, посвященной 3-й годовщине убийства Олеся Бузины, я повторил свой призыв к полному расследованию и судебному преследованию его убийц и вдохновителей преступления".

"10 мая в Twitter я осудил попытку поджога в помещении телеканала "Интер" в Киеве. Я отметил, что быстрые действия полиции предотвратили нанесение ущерба и травм".

"15 мая я опубликовал публичное заявление и написал письмо министру иностранных дел Павлу Климкину, высказав озабоченность по поводу обыска спецслужбами российского информационного агентства "РИА Новости" в Киеве, а также обысков домов журналистов и ареста главы "РИА Новости Украина", Кирилла Вышинского и других.

21 мая я написал властям по вопросу заявления в Твиттере заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина в ответ на мое публичное заявление от 15 мая. Заместитель министра заявил, что я поддерживаю аннексию Крыма. Я сказал, что аннексия Крыма не признана ОБСЕ, выразил озабоченность вопиющим и необоснованным обвинением и попросил власти предотвратить подобные обвинения в будущем.

25 мая я опубликовал публичное заявление по решению властей о включении информационного агентства "РИА Новости Украина" в список санкций. Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование сетей электросвязи, а также блокирование веб-сайтов".

Дело Бабченко

"29 мая, после официальных сообщений об убийстве известного русского журналиста и писателя Аркадия Бабченко в Киеве, я опубликовал публичное заявление, в котором решительно осуждал ужасный преступный акт. Я призвал власти быстро и тщательно расследовать обстоятельства его убийства и привлечь виновных и тех, кто приказал его суду. 30 мая я узнал, что журналист жив и здоров, и что убийство было организовано в рамках специальной операции.

30 мая в Twitter я выразил свою радость, что Аркадий Бабченко жив, но выразил сожаление в связи с решением о распространении ложной информации о жизни журналиста, поскольку государство обязано предоставлять верную информацию для публики. 31 мая я ответил на письмо от властей, которое было получено в тот же день и в котором выражалось несогласие с моим заявлением по делу Бабченко. Учитывая, что жизнь журналистов часто подвергается риску в регионе ОБСЕ, я подчеркнул, что авторитет информации, предоставляемой властями, имеет первостепенное значение для безопасности журналистов и борьбы с безнаказанностью за преступления против них".

Конфликт властей и НСЖУ

"5 июня я опубликовал публичное заявление и написал властям, повторно выразив обеспокоенность по поводу безопасности журналистов в Украине после обвинений в адрес журналиста Мирославы Гонгадзе и председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко со стороны пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины".

"13 июня я ответил на письмо от 6 июня первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко относительно ухудшения свободы СМИ и безопасности журналистов в районах, не контролируемых правительством Украины. Я сказал, что мое Управление продолжает пристально следить за ситуацией со свободой СМИ в Крыму и затронутых конфликтами частях Восточной Украины. Наряду с моим предшественником, Дуной Миятовичем, я неоднократно выражал обеспокоенность в связи с нарушениями свободы СМИ в этих областях, особенно в связи с нападениями на журналистов и СМИ, а также блокированием украинских каналов вещания и их незаконной заменой государственными каналами из Российской Федерации".

Конференция Дезира в Киеве

26 июня в Киеве прошла конференция под названием "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг неё". На мероприятии обсуждали обеспечение разнообразия медиа, противодействие пропаганде, вопросы безопасности журналистов, а также преодоление языка ненависти.

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир в своей речи на конференции отметил, что украинские журналисты не имеют возможности беспрепятственно работать на востоке Украины и в Крыму. Также Дезир вспомнил убийства Вячеслава Веремия, Олеся Бузины, Павла Шеремета и заявил о том, что убийства журналистов в Украине остаются безнаказанными. Кроме того, он обратил внимание на то, что безопасности журналистов угрожают не только в зоне вооруженного конфликта. Дезир подчеркнул, что многие журналисты подвергаются угрозам и преследованиям по политическим мотивам.

Также Дезир публично повторил свой призыв немедленно и безусловно освободить Станислава Асеева, Николая Семену, Романа Сущенко и Олега Сенцова.

Представитель ОБСЕ раскритиковал практику деления журналистов на хороших и плохих. "Журналист должен быть защищен независимо от того, какое медиа он представляет или какое мнение он транслирует. Конечно, может быть журналист, мнение которого нам не нравится. Но когда мы защищаем свободу прессы, это не потому что нам нравится журналист или медиа, это потому что нам нравится сам факт того, что пресса – свободна", - сказал он "Стране".