В Верховную Раду после доработки внесли законопроект, который поможет защищать детей от половых преступлений. Об этом на своей странице в соцсети написала кандидат юридических наук и эксперт-криминолог Анна Маляр.

"Итак, сегодня в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект №6607 о введении Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего", - пишет Анна Маляр.

Автор поста добавляет, что законопроект объединил депутатов разных политических взглядов.

"Основные изменения, которые произойдут в случае принятия законопроекта:

Будет создан реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего. Лиц, поступающих на работу в детские учреждения будут проверять через этот реестр. Усиливается ответственность за половые преступления против детей. Вводится химическая кастрация как "добровольное мероприятие медицинского характера". А здесь уже надо объяснения. Химическая кастрация - это уколы и таблетки, которые имеют определенное время действия (то есть это не пожизненно). Согласно законопроекту химическая кастрация может применяться только к лицам больным педофилией. Факт болезни подтверждает психиатр.

Поэтому, законопроект разделяет лиц осужденных за половые преступления против детей на две группы: здоровые и больные педофилию. Здоровые будут отбывать наказание в соответствии с приговором. А больные педофилией (их очень мало на самом деле среди тех, кто насилует и развращает детей) - будут иметь возможность часть срока наказания добровольно заменить химической кастрацией", - написала Маляр.

Фото: facebook.com

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