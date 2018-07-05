В четверг, 5 июля, Верховная Рада не смогла включить в повестку дня для рассмотрения скандальный законопроект №6688 о внесудебной блокировке интернет - сайтов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала заседаний. "За" высказались всего 158 народных депутатов.

Фото: Cтрана

Спикер Рады Андрей Парубий, после голосования заявил, что в этом решении нет никакой подоплеки.

Напомним, что "Страна" в материале "Блокировка сайтов без суда и конец анонимности в интернете", выяснила, что написано в скандальном законопроекте.

Также мы рассказывали, что в отчете по свободе слова ОБСЕ напомнила Киеву о деле Игоря Гужвы. Ситуацию описал в отчете представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир. Он зафиксировал, что генпрокурор Юрий Луценко сначала обещал потребовать экстрадиции Гужвы, но так и не потребовал.