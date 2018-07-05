Верховный суд Украины отказался начинать производство по иску активистов против президента Украины Петра Порошенко, по поводу назначения аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.

Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.

Отмечается, что Верховный Суд даже не захотел рассматривать дело и сразу постановил, что активисты не имеют права обращаться в суд, чтобы обжаловать Указ президента.

Представители общественных организаций собираются обжаловать это решение, поскольку считают, что основания для отказа - незаконны.

Суд сослался на то, что дело не может рассматриваться в административном суде, и вопреки законодательству не указал, в какой именно суд в таком случае следует обращаться.

"Отказ в открытии производства является грубым нарушением и украинского, и международного законодательства и может свидетельствовать о политической ангажированности судей. Центр противодействия коррупции будет обжаловать это решение сначала в Большой палате Верховного Суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека", - заявил юрист ЦПК Виталий Цокур.

По его мнению, это свидетельствует об отсутствии справедливого суда, что является весьма символичным в деле по иску к президенту, поскольку одним из главных своих достижений он называет судебную реформу.

Ранее "Центр противодействия коррупции", Transparency International Украина и "Автомайдан" подали в суд на президента из-за нарушения закона при назначении на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского.

Активисты ссылаются на отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

Как сообщала "Страна", Transparency International оспорит в Верховном суде назначение Жебривского аудитором НАБУ.

По мнению организаций, работа Жебривского в составе комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро.

Отметим, что Кабинет министров распустил "черную сотню" по борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне.