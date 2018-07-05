Верховный суд Украины отказался открывать производство против Порошенко из-за назначения Жебривского аудитором НАБУ
Верховный суд Украины отказался начинать производство по иску активистов против президента Украины Петра Порошенко, по поводу назначения аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.
Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.
Отмечается, что Верховный Суд даже не захотел рассматривать дело и сразу постановил, что активисты не имеют права обращаться в суд, чтобы обжаловать Указ президента.
Представители общественных организаций собираются обжаловать это решение, поскольку считают, что основания для отказа - незаконны.
Суд сослался на то, что дело не может рассматриваться в административном суде, и вопреки законодательству не указал, в какой именно суд в таком случае следует обращаться.
"Отказ в открытии производства является грубым нарушением и украинского, и международного законодательства и может свидетельствовать о политической ангажированности судей. Центр противодействия коррупции будет обжаловать это решение сначала в Большой палате Верховного Суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека", - заявил юрист ЦПК Виталий Цокур.
По его мнению, это свидетельствует об отсутствии справедливого суда, что является весьма символичным в деле по иску к президенту, поскольку одним из главных своих достижений он называет судебную реформу.
Ранее "Центр противодействия коррупции", Transparency International Украина и "Автомайдан" подали в суд на президента из-за нарушения закона при назначении на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского.
Активисты ссылаются на отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.
Как сообщала "Страна", Transparency International оспорит в Верховном суде назначение Жебривского аудитором НАБУ.
По мнению организаций, работа Жебривского в составе комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро.
Отметим, что Кабинет министров распустил "черную сотню" по борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне.