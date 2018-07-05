В столице Голландии Амстердаме во время строительства новой ветки метро рабочие перекопали два канала - Дамрак и Рокин. Во время этих работ на дне каналов археологи обнаружили около 700 тысяч предметов, пишет The Guardian.

Отмечается, что осушение каналов началось в 2003 году. Когда-то они были оживленными участками реки Амстел. Предметы, которые нашли в Дамраке, в основном датируются 1400-1600 годами, а находки в Рокине по большей части относятся к периоду с 1650 по 1850 годы.

Фото: belowthesurface.amsterdam

Большинство находок - повседневные предметы вроде ключей, монет и посуды, но есть и редкие вещи: каменные лезвия, которые датируются 4200 - 2000 годами до н.э., челюсть крокодила, фрагменты японского самурайского меча XIX века, крестьянский свадебный кувшин и многое другое.

Все найденные артефакты решили оцифровать и создать сайт Below the Surface, на котором представлен каталог с фотографиями предметов и их описанием, а также документальный фильм о раскопках.

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