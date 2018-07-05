В четверг, 5 июля народные депутаты приняли закон № 7010, который предусматривает введение "единого окна" на таможне, а также упрощение процедур при таможенном оформлении товаров.

"За" проголосовали 254 парламентария, передает 112-Украина.

В частности, госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, обязуются вносить их в электронном виде в государственную информационную систему "Единое окно международной торговли". Речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контролерах.

Со своей стороны, органы доходов и сборов не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если согласно закону они должны быть в системе "единое окно". (В документе формулировку "таможенные органы" заменили на "органы доходов и сборов").

На таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.

Таким образом, на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и за два часа принимать решение, пропускать ли их, или вызывать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и так же за два часа принять решение, пропускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

Данные о каких-либо принятых в отношении товара решениях вносятся в информационную систему "единое окно".

Согласно закону, автоматизированная система управления рисками (АСАУР) является составной частью единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров в разных пунктах.

При временном вывозе из Украины культурных ценностей нужно будет предоставить разрешающие это документы.

Программистам спецподразделения Государственной фискальной службы предполагается установить более высокие зарплаты, в расчете по состоянию на 2018 год: ведущему специалисту - 35 тыс грн, главному специалисту - 38,7 тыс грн, заместителю руководителя - 42 тыс грн, руководителю подразделения - 44 тыс грн.

Кроме того, законопроект имплементирует в украинское законодательство часть положений Конвенции об общем режиме транзита NCTS.

Видео: youtube.com/112 Украина Online

Как сообщала "Страна", Гройсман угрожает применить военные корабли для борьбы с контрабандистами на море.

"Сейчас 4000 контейнеров стоят в нейтральных водах, не растамаживаются, ждут, что договорятся. Не договорятся. Заходите, растамаживайтесь, платите налоги в государственный бюджет. Не долго ждать тот день, когда я обращусь в ВСУ, чтобы провести где-то там учения. Я не могу этого терпеть!", - подчеркнул Гройсман.

Отметим, что на границе Украины и Польши со стрельбой задержаны три микроавтобуса с контрабандой.