Трехсторонняя встреча по транзиту газа с участием представителей ЕС, России и Украины назначена на 17 июля в Берлине. Об этом ообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Европейской комиссии.

"Да, я могу это подтвердить", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о времени и месте встречи.

С инициативой проведения переговоров по вопросу транзита российского газа через Украину после 2019 года ранее выступил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его убеждению, переговоры Украины, России и Евросоюза должны быть сфокусированы на установлении сроков нового соглашения и основных параметров транзита.

Среди этих параметров - минимальный годовой объем транзита, уровень тарифа и возможные гарантии, тогда как другие детали должны отработать между собой непосредственно компании.

Еврокомиссия занимает позицию, что Украина должна оставаться важной транзитной страной после завершения 1 января 2020 контракта с "Газпромом".

Ранее "Страна" писала о том, что ГПУ открыла уголовное дело по факту выплаты премии руководству "Нефтегаза".

Также мы сообщали, что Путин назвал условие, при котором транзит газа через Украину не прекратится.