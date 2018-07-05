В воскресенье, 7 июля, в Харькове любой болельщик сможет встретиться с вратарем "Шахтера" Никитой Шевченко и приобрести клубный сезонный абонемент на матчи команды.

Мероприятие пройдет в клубном Fan Shop на ОСК "Металлист" с 12:00 до 14:00, передает пресс-служба клуба.

Владельцы ранее купленных cезонных пропусков и все желающие приобрести абонементы-2018/19 на домашние матчи "горняков" смогут сделать совместное фото с голкипером и взять автограф.

"Только один день в рамках мероприятия будет действовать специальная акционная цена на оригинальный комплект выездной формы "Шахтера" сезона-2017/18", - уточнили в пресс-службе команды.

Как сообщала "Страна", вратарь сборной Украины рассказал на Бали об изменениях в составе Шахтера и своем отпуске.

"Для меня самый лучший отдых - находиться в кругу родных людей", - отметил вратарь "горняков".

Напомним расписание товарищеских матчей "Шахтёр" на тренировочном сборе в Австрии.