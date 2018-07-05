Несколько сотен шахтеров собрались под Радой и требуют внести изменения в бюджет для надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли. Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции требуют принять законопроект №8362, которым предлагается увеличить расходы госбюджета на 2018 год по бюджетной программе "Осуществление мер по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования сектора угольной промышленности" на 2 800,0 млн грн.

Участники акции держат в руках плакаты с лозунгами, в частности, "Нет закрытию шахт!", "Хватит говорить - пора действовать!", "Законопроект №8362 спасет угольную отрасль" и флаги соответствующих территориальных организаций по защите прав шахтеров.

По словам митингующих, они приехали с Донбасса, Волыни и Львовщины.

Тем временем возле Рады усилена охрана - правопорядок обеспечивают несколько сотен полицейских и нацгвардейцев. Также около полусотни работников Управления государственной охраны сейчас находятся непосредственно на первом этаже парламента.

Напомнм, 19 июня под стенами Верховной Рады прошла одна из самых "горячих" за последнее время акций протеста - шахтеры и ветераны войны в Афганистане штурмовали Верховную Раду. Основное требование протестующих афганцев - приравнять их льготы к льготам участников боевых боевых действий. А шахтеры требовали выплаты долгов по заработной плате.

Ранее "Страна" писала о том, что на Львовщине шахтеры заблокировали международную трассу и требуют выплаты долгов по зарплате.

Также мы сообщали, что в Кабинете министров объяснили долги по зарплате шахтерам разницей в цене угля.