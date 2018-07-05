ОБСЕ выпустил очередной доклад по свободе слова, в котором упомянул и ситуацию в Украине.

В документе уделено внимание делу главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, который попросил политического убежища в Австрии из-за преследований в Украине.

Ситуацию описал в отчете представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир. Он зафиксировал, что генпрокурор Юрий Луценко сначала обещал потребовать экстрадиции Гужвы, но так и не потребовал.

"9 февраля я обратился к властям с просьбой предоставить дополнительную информацию о развитии дела главного редактора "Страна" Игоря Гужвы, который покинул Украину после 6 января 2018 года, сославшись на угрозы физического насилия и "беспрецедентное давление со стороны власти". Он подал заявку на политическое убежище в Австрии. Далее я отметил, что районный суд Киева распорядился об аресте Гужвы, а Генеральный прокурор публично заявил, что будет требовать экстрадиции Гужвы из Австрии.

Я также выразил обеспокоенность по поводу законности обыска правоохранительными органами помещений издания "Вести", которое было создано Игорем Гужвой. 27 марта и 8 мая я получил ответы от властей, в которых указывалось, что Игорь Гужва находится под следствием по обвинению в вымогательстве (дело было сфабриковано властями в 2017 году и по нему Игорь Гужва был арестован - Прим.Ред.). После того, как он не появился на допросе в прокуратуре и суде, судебные власти объявили его в розыск. Запросов об экстрадиции не было", - указал Арлем Дезир.

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ ответили на претензии к конференции ОБСЕ.

Также мы рассказывали, что глава НСЖУ заявил, что власть спекулирует на теме войны и не реагирует на расследования о коррупции.