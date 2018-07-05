В Харькове неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ
В Харькове в переулке Подольском совершено нападение на офис ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Уточняется, что информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции 4 июля около 21:00.
Фото: hk.npu.gov.ua
По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвалась в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации.
С места происшествия были изъяты корпус гранаты и два пустых газовых баллончика.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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