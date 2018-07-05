Запрет на постройку Музея Революции Достоинства на улице Институтской в Киеве (прокурорское предписание) будет действовать в течение 2-3 месяцев - до завершения следственных экспериментов.

Об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Укринформ.

"Строить музей не запрещали. Временно, до завершения следственных экспериментов, прокурор выдал запрет на изменение ландшафта", - сообщил он.

Прокурор добавил, что следственные эксперименты планируется завершить в течение 2-3 месяцев.

Ранее в эфире "Громадського радіо" директор будущего музея Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований ГПУ о запрете строительства музея и мемориала Евромайдана на Институтской.

Недавно международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства".

В марте 2017 года Президент Петр Порошенко узаконил предоставления земли под "Музей Революции Достоинства".

14 сентября 2017 года Киевсовет предоставил земельный участок ориентировочной площадью 1,22 га для Музея Революции Достоинства.

Как сообщала "Страна", в Харькове уволили судью за аресты сторонников Евромайдана.

Отметим, что в Одессе полицейского отстранили от службы за негативный комментарий в соцсети по Евромайдану.