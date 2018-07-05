В селе Подкалиновка Херсонской области 17-летняя девушка родила ребенка прямо в туалете. Младенец упал в яму, но его сумел спасти сосед. Мужчине по телефону помогал по телефону диспетчер скорой помощи.

Сейчас новорожденный находится в тяжелом состоянии, а мать от него отказалась заявив, что о своей беременности вовсе не знала, передает ТСН.

Парень роженицы позвал соседа на помощь, сказав, что его девушке стало плохо.

"Она сидела, плакала в туалете. Я ее спросил, что там? Есть ребенок? Было слышно детский крик, слабый, в туалете. Она сказала - есть", - рассказал сосед Юрий.

Когда мужчины вывели девушку и посветили фонарем, то увидели в выгребной яме ребенка. Парень растерялся, а Юрий начал ломать доски и звонить в скорую. Как спасти ребенка его инструктировала диспечер по телефону.

"Ребенок маленький, он лежал на боку. За что его брать, чтобы не повредить. Она нам поясняла, как это нужно сделать. Потом объяснила, когда вытянете ребенка, его нужно обтереть, нужно, чтобы он сильнее заплакал, замотать и положить его на кровать", - рассказал спасатель младенца.

Из-за того, что дороги до села совсем разбиты, врачи прибыли только через час после вызова. Когда медики наконец нашли дом на краю села, ребенок и мама уже были в безопасности.

"Мать лежала на кровати. У нее ребеночек. Маленький новорожденный. Мальчик. Весом 1,4 кило. 30 недель беременности", - рассказала фельдшер медицины чрезвычайных состояний Любовь Зорина.

Всю дорогу до больницы малыш был на искусственной вентиляции легких, его состояние до сих пор тяжелое.

"Тяжесть обусловлена дыхательной недостаточностью. То есть ребенок вдохнул фекалии. Множественные гематомы грудной клетки, лица, конечностей", - рассказал и.о. заведующего отделением интенсивной терапии новорожденных Александр Шмалько.

Сейчас ребенка пытаются спасти в областной больнице. В полиции же открыли уголовное производство.

"Покушение на убийство матерью своего новорожденного ребенка. Статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет", - констатировал начальник следственного отдела Олешковского отделения полиции Виталий Бондарь.

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Отметим, что родители, которые ухаживают за тяжелобольными детьми, получили право на пенсию.