Спикер парламента Андрей Парубий дал свидетельские показания в суде по делу экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова. Об этом сообщает "112 Украина".

Допрос Парубия прошел в режиме видеоконференции. Для дачи показаний спикер Рады пришел в Подольский райсуд Киева. После допроса спикер Рады отправился в Верховную Раду.

Напомним, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также его обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Кроме того, экс-регионала обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Александр Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Сейчас он находится под арестом в СИЗО города Старобельска Луганской области.

Ранее "Страна" писала о том, что арест Ефремову продлили в 11-й раз. Адвокаты говорят: дело разваливается.

Также мы сообщали, что адвокат заявил, что Ефремова в госизмене обвиняет соратник Луценко и заодно резидент "Миротворца".