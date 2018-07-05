С пятницы, 6 июля поезд Киев–Бердянск начнет курсировать каждый день, вдвое увеличив число своих рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Из Киева поезд начнет ежедневно отправляться в 19.38 и прибывать в Бердянск в 10.45 следующего дня. В обратном направлении из Бердянска состав выходит в 17.05 и прибывает в Киев в 10.26.

Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других.

"С 6 июля по 22 августа поезд №228 Киев–Бердянск будет курсировать ежедневно вместо через день, как было раньше. Такое решение "Укрзализныци" позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщала "Страна", в море у Бердянска утонули пожилой мужчина и его 7-летний внук. Спасатели обыскали акваторию, несмотря на шторм и сильный ветер, однако поиски не принесли результатов.

Отметим, что в Бердянске на марше "Азова" избили недовольного прохожего.