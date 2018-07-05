"Зло растет". Вятрович возмутился запретом прокуратуры на строительство Мемориала Небесной сотни
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказал свое возмущение по поводу запрета строительства Мемориала героев Небесной сотни в Киеве на улице Институтской. Так он прокомментировал в соцсетях предписание Генеральной прокуратуры.
"Те, кто до сих пор не смог выполнить свою работу и сделать то, что требовало общество - наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строительство Мемориала Героям Небесной Сотни", - заявил Вятрович.
"Департамент ГПУ останавливает строительство Музея и Мемориала Революции достоинства. Воистину ненаказанное зло растет", - добавил он.
Фото: facebook.com
Напомним, что директор директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что Генеральная прокуратура запретила строительство "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея "Революции достоинства" на улице Институтской в Киеве.
Ранее Пошивайло обнародовал проект будущего музея, который победил в конкурсе. Он еще должен пройти общественное обсуждение.