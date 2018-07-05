Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказал свое возмущение по поводу запрета строительства Мемориала героев Небесной сотни в Киеве на улице Институтской. Так он прокомментировал в соцсетях предписание Генеральной прокуратуры.

"Те, кто до сих пор не смог выполнить свою работу и сделать то, что требовало общество - наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строительство Мемориала Героям Небесной Сотни", - заявил Вятрович.

"Департамент ГПУ останавливает строительство Музея и Мемориала Революции достоинства. Воистину ненаказанное зло растет", - добавил он.

Фото: facebook.com

Напомним, что директор директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что Генеральная прокуратура запретила строительство "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея "Революции достоинства" на улице Институтской в Киеве.

Ранее Пошивайло обнародовал проект будущего музея, который победил в конкурсе. Он еще должен пройти общественное обсуждение.