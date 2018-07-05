Недавно родившегося в Московском зоопарке степного орла назвали в честь вратаря сборной России по футболу - Игорем Акинфеевым. Об этом пишет портал Лайф.

Как рассказали в зоопарке, крылатый Игорь Акинфеев обладает острым зрением и молниеносной реакцией.

"Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева", - объяснила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, добавив, что молодой орел черз пару недель покинет родительское гнездо и переместится в вольер, где его смогут увидеть посетители зоопарка.

После окончания мундиаля на вольер Акинфеева-орла уставят табличку с его именем.

Ранее "Страна" писала о том, что Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча Испания - Россия.

Также мы рассказывали, как вратарь России отбил решающий пенальти в матче с Испанией.