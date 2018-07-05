Экс-прокурор Крыма Наталия Поклонская участвовала в заседании суда который арестовал режиссера Олега Сенцова в мае 2014 года. Об этом на своей странице в соцсети написал адвокат Дмитрий Динзе и в качестве доказательства опубликовал фото протокола заседания Киевского райсуда Сиферополя за 11 мая 2014 года.

Фото: facebook.com

"Сама Поклонская Н.В. принимала участие в аресте Сенцова Олега", - написал адвокат.

Фото: facebook.com

В протоколе говорится о том, что заседние проходило с участием "прокурора Республики Крым" Поклонской.

Напомним, что в данный момент Наталья Поколнская является депутатом Государственной Думы Российской Федерации на основании незаконно проведенных в аннексированному Крыму выборов.

Ранее "Страна" писала о том, что Поклонская ответила Лещенко, что у нее российское гражданство.

Также мы сообщали, что Поклонская заявила, что Янукович лишил ее украинского гражданства в Ростове.