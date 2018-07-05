В Великобритании сегодня, 5 июля, состоится заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом "Новичок" двух людей в Эймсбери. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Полиция предупредила о мерах повышенной безопасности и выставила кордоны в Солсбери и Эймсбери, в местах, где пара появлялась перед отравлением.

Председательствовать на заседании будет министр внутренних дел Саджид Джавид.

Накануне он заявил, что рабочей теорией является то, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением, подобным тому, который совершили на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в начале этого года.

Старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу подчеркнул, что мужчина и женщина, обнаруженные 30 июня без сознания в городке близ Солсбери, были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом.

"Была ли это та самая партия вещества, смогут выяснить ученые", - сказал Басу.

По его словам, приоритетом для следственной команды является установление того, "как эти два человека вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом" и связан ли этот случай с отравлением Скрипалей.

Напомним, полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери, которые похожи на отравление экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Вчера были обнаружены без сознания мужчина и женщина в возрасте 40 лет. Оба являются гражданами Великобритании.

В Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина, которые были обнаружены без сознания возле Солсбери, были отравлены паралитическим веществом "Новичок".

Ранее "Страна" писала о том, что британские издания узнали имена новых жертв отравления в районе Солсбери.

Также мы сообщали, что в Кропивницком 46-летнюю женщину заподозрили в отравлении собак лекарствами из аптек.