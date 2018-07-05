Обратный отсчет. В США установили часы, показывающие дни до окончания президентского срока Трампа
В американском городе Сиэтл установили часы, которые показывают дни, оставшиеся до окончания президентского срока Дональда Трампа.
Об этом сообщает Newsweek.
Неизвестные разместили часы на жилом доме в одном из районов города. После продажи здания новый домовладелец согласилась их оставить и продолжать обратный счет оставшихся до окончания срока Трампа дней.
Фотo: Instagram
По словам хозяйки дома Лили Оннен, для нее часы являются сигналом надежды.
"Для меня, чем меньше дней остается, тем больше надежды появляется", - рассказала Лили Оннен.
Ранее "Страна" сообщала, что на саммите НАТО Трамп заявит союзникам, что США не "свинья-копилка".
Также мы расскзывали, что Трамп рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу.
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