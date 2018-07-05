В американском городе Сиэтл установили часы, которые показывают дни, оставшиеся до окончания президентского срока Дональда Трампа.

Об этом сообщает Newsweek.

Неизвестные разместили часы на жилом доме в одном из районов города. После продажи здания новый домовладелец согласилась их оставить и продолжать обратный счет оставшихся до окончания срока Трампа дней.

Фотo: Instagram

По словам хозяйки дома Лили Оннен, для нее часы являются сигналом надежды.

"Для меня, чем меньше дней остается, тем больше надежды появляется", - рассказала Лили Оннен.

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите НАТО Трамп заявит союзникам, что США не "свинья-копилка".

Также мы расскзывали, что Трамп рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу.