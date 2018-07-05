Верховная Рада может уже сегодня принять скандальный закон 6688 о внесудебной блокировке сайтов. Документ добавили в повестку дня на четверг под покровом ночи.

Этот законопроект в Национальном союзе журналистов уже назвали "диктаторским". Он позволяет заблокировать любой сайт в Украине на 48 часов по решению следователя.

Основанием может стать как киберугроза - например, рассылка вируса - так и "информационный терроризм". Который авторы закона трактуют настолько вольно, что под него может попасть любая критическая статья в отношении власти.

А еще закон запрещает писать о политических или религиозных взглядах "террористов". Видимо, таким образом хотят запретить СМИ рассказывать об "ЛДНР" хоть что-то, не укладывающееся в рамки пресс-релизов штаба ООС или СБУ.

Именно последние абзацы вызвали резкое неприятие у многих журналистов и правозащитников. Тем не менее документ уже протащили в сессионный зал. Даже не обсудив его с профильными сообществами, которых он коснется - СМИ и сферы интернет-услуг.

Интернетчики же заявили о том, что в законе заложены механизмы не просто блокировки сайтов - а полного отключения анонимности в интернете.

Под покровом ночи

Законопроект 6688 о внесудебном блокировании сайтов поставили на голосование в четверг, но добавили в повестку дня ночью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации (ОО) "Информационная безопасность" Татьяна Попова.

"Высокая вероятность, что сегодня к вечеру мы получим одновременно: досудебное блокирование любых сайтов (возможно именно вашего или сайтов ваших любимых антикоррупционных программ), украинский аналог "Роскомнадзора", а также невозможность в дальнейшем обсуждать аналогичные действия любой ветви власти, потому что это подпадет под пункт о "оказании воздействия на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами, или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста)", - пишет Попова.

Попова подчеркнула, что снова призывает депутатов не голосовать за "6688", а граждан и ОО объединиться для недопущения прохождения подобных законопроектов ни сегодня, ни в будущем.

Она также добавила к своей записи хештег #novote6688

Ряд депутатов уже отказался голосовать за этот закон. В частности, от Оппозицонного блока.

Как сообщает пресс-служба партии, наличие в повестке дня Верховной Рады законопроекта о внесудебном блокировании сайтов – это очередная попытка власти установить в Украине информационную диктатуру.

"Инициативы, предлагаемые этим законопроектом, являются грубейшим нарушением Конституции Украины, прав человека, посягательством на свободу слова. В случае принятия данного законопроекта, власть получит неограниченные возможности для блокирования работы любого интернет-ресурса без суда и следственных действий, бесконтрольно и на своё усмотрение", - говорится в заявлении ОБ.

"Оппозиционный Блок не даст ни одного голоса за законопроект №6688", - резюмировали в партии.

Комитет Пашинского дал "полный одобрямс"

Самое интересное, что законопроект, который напрямую касается интернет-прессы, которую читают порядка пяти миллионов человек в день, вообще не обсуждался на комитете по свободе слова.

Его авторы - нардепы Татьяна Черновол, Дмирий Тымчук и Иван Винник - все работают в Комитете по нацбезопасности и обороне. И являются членами команды главы комитета - Сергея Пашинского.

Именно его комитет порекомендовал вчера Раде принять законопроект в первом чтении и за основу. Согласно повестке дня, в парламенте сегодня докладчиками по этому законопроекту будут Винник и Пашинский.

Судя по всему, Пашинский и его окружение торопятся принять закон в таком виде, который вводит прямую цензуру.

По словам Татьяны Поповой все попытки повлиять на одного из авторов законопроект - Ивана Винника - увенчались ничем:

"Мы во вторник Виннику с ИнАУ (Интернет-ассоциация Украины - ред.) предлагали помочь написать нормальный законопроект по кибербезопасности и адаптировать к украинскому законодательству новый французский законопроект по противодействию фейкам. Я даже последнюю версию перевода ему дала. Обещал все учесть, изменить.

Но, как видим, выносят на завтра в неизмененном виде".

Интернет-специалист Макс Тульев так описывает заседание комитета:

"Был на заседании комитета ВР по 6688. Вкратце: всё СИЛЬНО хуже, чем мы себе представляли. На самом комитете был полный одобрямс без возможности высказаться из зала. Но другого и не ожидалось, на самом деле".

"Конец анонимности в интернете"

"Страна" уже рассказывала, что закон о блокировке может "положить" любой неугодный власти интернет-бизнес - например, для того, чтобы присвоить его или заставить платить, кому надо.

Однако представители IT-сообщества уже заявляют, что предложенный законопроект означает не только это - а и конец любой анонимности в интернете вообще - причем в невиданных масштабах даже для России, Казахстана, Беларуси и Китая.

В самом законе это прямо не прописано, однако документ дает отсылки на СБУ, которая должна выписать механизм реализации данного законопроекта.

Об этом напомнил представитель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко:

"Дальше имеем норму (закона - ред.) "технічні засоби, які відповідають технічним вимогам, визначеним Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за погодженням зі Службою безпеки України, необхідні для блокування доступу до інформаційних ресурсів (сервісів)".

То есть по идее, СБУ и "ДССЗЗІ" должны/на разработать методику".

Какой будет этам методика - пишет Макс Тульев, который в день принятия законопроекта на комитете пообщался с представителями СБУ:

"Мы с Татьяна Попова и еще парой журналистов поймали в кулуарах зам начальника СБУ Олега Фролова. И задали ему ряд неудобных вопросов. В частности, о развороте заблокированных https доменов в нашу критическую инфраструктуру.

Среди прочего он сказал, что разработчик DPI, с которым они ведут переговоры, говорит что их система может фильтровать HTTPS трафик, так что всё будет фильтроваться. На уточняющий вопрос, не пишется ли законопроект под одного поставщика оборудования, ответил, что ну требования мы выставим, может кто ещё сделает такое оборудование.

Для несведующих в технике: фильтрация HTTPS будет работать только если производитель DPI заставит всех пользователей уставновить у себя их ключи шифрования. А кто не установит - потеряет возможность доступа к Интернету вообще. То есть с приватностью в сети можно будет попрощаться навсегда. От этого сознательно отказались даже в России, Беларуси и Китае, некоторое время такая система работала в Казахстане, но из-за очевидных проблем от неё отказались и там.

Ну что, терпилы. Это - ваше ближайшее будущее!"

"Для тех кто далек, сели вы за комп, подняли соединение (то есть по сути у вас не онлайн) и как бы в интернете, а по сути у вас за спиной стоит виртуальный чувак который на блокнот записывает что вы делаете куда ходите, что вводите,и.т.д.", - объясняет Федиенко.

Монополия одной компании и "человек посередине"

О том же пишет и айтишник Егор Палышев, который рассказал, что все эти телодвижения в конечном счете сводятся к монополии одного поставщика "блокировочного" оборудования:

"Друзья. Короче. Надвигаются серьезные неприятности, а вы, наверное, и не в курсе. Речь про законопроект #6688, который подается под соусом повышения уровня кибербезопасности и борьбой с вирусными угрозами и атаками. На самом деле это:



1. Жесточайшая цензура Интернет. Хуже, чем в РФ. Блокировка ресурсов (без суда), которую вы, скорее всего, не сможете обойти. За вас будут решать, что вам показывать, а что нет.

2. Полная потеря вами анонимности. Вы не сможете пользоваться TOR-ом, да.

3. Распил государственного бюджета на покупке оборудования и услуг от известной израильской компании Allot.

4. Детальный мониторинг вашего траффика. О вас будут знать всё.

5. Снижение скорости (либо в результате мероприятий по контролю и мониторингу траффика, либо в результате ваших действий по обходу всего этого добра), и значительное повышение цен на интернет.

6. Произойдет монополизация рынка интернет-провайдеров.

7. Насколько все это повысит кибербезопасность нашей страны? В макро отношении - на ноль. Зеро. Ни на сколько".

"Сначала мы просто думали, что они (авторы закона - ред.) дегенераты. Нет, они (с другими интересантами) преследуют две цели: контроль над украинскими пользователями интернета и получение возможности управления денежными средствами (речь идет о сотнях миллионов долларов) на реализацию совместных проектов с Allot", - добавляет Палышев.

Позже в комментариях айтишник объяснил, по какой модели будет уничтожаться анонимность:

"Будет обеспечан эдакий законный MiTM (название атаки "человек посередине"), и если вы работаете без ключей шифрования, которые вам скажут установить, то доступа в интернет не будет вообще", - пишет он.

Другой IT-специалист Михаил Клочков пишет, что после нововведений, которые предлагают власти, провайдеры смогут читать нашу электронную почту и контролировать банкинг.