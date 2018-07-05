В ночь на 5 июля, в повестку дня Верховной Рады, было добавлено голосование за скандальный законопроект 6688 о внесудебном блокировании сайтов., внесенный депутатами от партий власти - БПП и "Народного фронта".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила медиа-эксперт, главный эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации (ОО) "Информационная безопасность" Татьяна Попова.

"Высокая вероятность, что сегодня к вечеру мы получим одновременно: досудебное блокирование любых сайтов (возможно именно вашего или сайтов ваших любимых антикоррупционных программ), украинский аналог "Роскомнадзора", а также невозможность в дальнейшем обсуждать аналогичные действия любой ветви власти, потому что это подпадет под пункт о "оказании воздействия на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами, или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста)", - пишет Попова.

Медиаэксперт подчеркнула, что в очередной раз призывает депутатов не голосовать за "6688", а граждан и общественников объединиться для недопущения прохождения подобных законопроектов ни сегодня, ни в будущем.

Фото: facebook.com

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко уже призвал голосовать против этого законопроекта.

"Политики, известные своими атаками на критические СМИ и журналистов-расследователей, ночью протащили в повестку дня Верховной Рады на сегодня - голосование за диктаторские закон, - пишет Томиленко у себя на ФБ. - Власть может получить неограниченное право блокировать любые сайты. При этом СБУ будет неконтролируемые полномочия в сфере надзора за выполнением требований по блокированию сайтов. В Украине будет дублироваться подход России по ведению реестра запрещенных сайтов. Национальный союз журналистов Украины осуждает эти диктаторские инициативы и предупреждает, что за законопроект # 6688 голосуют только народные депутаты - враги прессы!".

Ранее "Страна" писала о том, что в НСЖУ назвали атакой на свободу слова законопроект о внесудебном блокировании сайтов.

Также мы сообщали, что в НСЖУ рассказали об атаках на журналистов и нападениях на редакции в Украине.