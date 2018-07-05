На четверг, 5 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, курс доллара изменился в цене и составил 26 гривен 44 копейки, что на 14 копеек дороже, чем накануне, 4 июля.

На 10 копеек вырос в цене и евро, за который, по курсу НБУ, придется заплатить 30 гривен 78 копеек, это на 10 копеек дороже, чем в среду.

Стоимость 10 российских рублей выросла на 2 копейки и составляет 4 гривны 18 копеек.

Ранее "Страна" писала о том, что в НБУ заявили, что гривна обесценилась в 14 раз с 1996 года.

Также мы сообщали, что по данным НБУ, мае чистая прибыль украинских банков перевалила за 2 миллиарда гривен.