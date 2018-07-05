Израиль может потерять право на проведение Евровидения - 2019. Авторов, победившей в Лиссабоне песни "Toy", которую исполнила колоритная израильская певица Нетта Барзилай, обвинили в плагиате на всемирно известный хит группы The White Stripes "Seven Nation Army". В случае подтверждения факта плагиата и певица и страна будут дисквалифицированы.

Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на израильское издание Walla.

Звукозаписывающая компания Universal Music направила предупредительное письмо Дорону Медали и Ставу Бергеру, написавшим лучшую, по мнению телезрителей, песню "Евровидения -2018".

Компания убеждена, что композиция является плагиатом на всемирно известный суперхит группы The White Stripes "Seven Nation Army".

Песня Нетты Барзилай

Видео: Eurovision Song Contest

Песня группы The White Stripes

Согласно регламенту международного конкурса, все песни, звучащие на шоу, должны быть оригинальными, а в случае установления плагиата победитель должен быть дисквалифицирован.

Таким образом, Израиль может потерять право проведения "Евровидения" в следующем году, которое в этом случае отойдет Кипру, который занял второе место в Лиссабоне благодаря песне "Fuego" в исполнении Элени Фоурейры.

Любопытно, что экспертные комиссии стран-участниц конкурса поставили на первое место Австрию, затем - Швецию, а Израиль получил только третье место. Однако, согласно новой системе голосования конкурса, к баллам, полученным от профессионального жюри были приплюсованы очки, сложенные после зрительского голосования. Таким образом, именно телезрители вывели Нетту Барзилай на первое место.

В случае достоверного определения плагиата система голосования на Евровидении, возможно, будет изменена.

Ранее "Страна" сообщала, что Евровидение-2019 могут перенести из Израиля в Австрию.