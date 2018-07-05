В четверг, 5 июля, в Украину возвращается жара. И если в западных регионах она будет смягчаться небольшими дождями, то в центре страны, на севере, юге и востоке будет сухо и переменно-облачно, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 градусов, днем +22...+28 градусов.

В Карпатах ночью также обещают без осадков, а днем прогнозируют небольшой дождь, температура ночью +8...+13 градусов, днем +14...+19 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области днем местами пройдет небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 градусов, днем +23...+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+17 градусов, днем +25...+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик показала на карте, какая жара стоит в Европе и какая погода ждет Украину.

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