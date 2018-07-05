Похоже на трансферном рынке Европы зреет новая сенсация. Бывший генеральный директор "Ювентуса" Лучано Моджи заявил, что форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду уже поставил подпись под контрактом со "Старой синьорой" (прозвище "Ювентуса" - Прим. Ред.).

Об этом сообщает канал Сalcionews24.

Фото: twitter.com/CalcioNews24

Ранее Моджи публично заявлял, что "Ювентусу" не стоит тратить 100 миллионов евро за 33-летнего форварда. Однако после этого заявления на ТВ экс-руководитель "Ювентуса" написал в своем Twitter, что сделка все-таки состоится.



"По-моему, он уже подписал контракт с „Ювентусом“ и прошел в Мюнхене медицинский осмотр для туринского клуба", - написал Моджи.

Официальной позиции "галактикос" и "Ювентуса" пока еще нет.

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду растрогал фанов на ЧМ-2018, успокоив плачущего мальчика.