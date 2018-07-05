Сегодня, 5 июля, Европарламент рассмотрит вопрос о дополнительной проверке для туристов, желающих посетить страны Евросоюза по режиму безвиза.

Туристы из "безвизовых стран" должны будут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествия (ETIAS).

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Эта идея может быть воплощена в жизнь уже в 2021 году.

Как заявил евродепутат от Венгрии Кинга Галь, эта проверка не будет создавать какие-то проблемы для постоянных путешественников.

"Это будет несложный процесс, просто онлайн-проверка, которую люди смогут пройти перед поездкой в ​​ЕС", - сказала она.

Граждане "безвизовых стран" должны будут заполнять электронную форму перед путешествием. В заявке, среди прочего, будут вопросы по уголовным делам в прошлом или посещение заявителями зон конфликта. Это позволит представителям власти определить, может ли кто-то из путешественников представлять угрозу после прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде.

Согласно проекту, "авторизация" будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Авторизация будет бесплатной для людей в возрасте до 18 лет и старше 70 лет.

Решение разрешить или запретить въезд будут принимать пограничники.

Ранее "Страна" сообщала, что при безвизе украинцам стали чаще отказывать во въезде и депортировать.