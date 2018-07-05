Побег из зала суда. Три подельника опасного рецидивиста Суржана арестованы
По решению суда арестованы три человека, которые помогли опасному преступнику Виталию Суржану сбежать прямо из зала заседаний Миргородского райсуда. Под арест попали его сожительница, сообщник, а также начальник конвоя ИВС.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
"Всем четырем лицам, включая беглеца Виталия Суржана, Октябрьским районным судом Полтавы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, двум из них (сожительнице и начальнику конвоя) - с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен", - заявили в прокуратуре.
По информации заместителя начальника управления прокуратуры Полтавской области Натальи Лец, Виталий Суржан, получил от 32-летней сожительницы огнестрельное оружие. Угрожая пистолетом, он сбежал из помещения суда и вместе с сообщницей сел в автомобиль, которым управлял 22-летний луганчанин. Вместе они покинули Миргород.
"Побегу из-под стражи способствовали незаконные действия начальника конвоя отделения конвойной службы ИВС № 5 Главного управления Национальной полиции в области, который за 1000 грн неправомерной выгоды вывел обвиняемого к запасному выходу здания суда, снял с последнего наручники и оставил наедине с его сожительницей", - рассказала прокурор.
28 июня сообщники беглеца были задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины (пособничество в побеге из-под стражи, совершенном лицом, находящимся в предварительном заключении, по предварительному сговору группой лиц, с использованием оружия).
Кроме этого, водитель, который во время преследования направил автомобиль на сотрудника полиции, уведомлен о подозрении по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей).
Начальнику конвоя инкриминируют получение должностным лицом неправомерной выгоды.
Напомним, что Виталий Суржан был осужден за бандитизм, разбой, незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с оружием. 27 июня он сбежал из зала Миргородского районного суда. 2 июля его задержали в Киеве.