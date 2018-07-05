По решению суда арестованы три человека, которые помогли опасному преступнику Виталию Суржану сбежать прямо из зала заседаний Миргородского райсуда. Под арест попали его сожительница, сообщник, а также начальник конвоя ИВС.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

"Всем четырем лицам, включая беглеца Виталия Суржана, Октябрьским районным судом Полтавы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, двум из них (сожительнице и начальнику конвоя) - с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен", - заявили в прокуратуре.

По информации заместителя начальника управления прокуратуры Полтавской области Натальи Лец, Виталий Суржан, получил от 32-летней сожительницы огнестрельное оружие. Угрожая пистолетом, он сбежал из помещения суда и вместе с сообщницей сел в автомобиль, которым управлял 22-летний луганчанин. Вместе они покинули Миргород.

"Побегу из-под стражи способствовали незаконные действия начальника конвоя отделения конвойной службы ИВС № 5 Главного управления Национальной полиции в области, который за 1000 грн неправомерной выгоды вывел обвиняемого к запасному выходу здания суда, снял с последнего наручники и оставил наедине с его сожительницей", - рассказала прокурор.

28 июня сообщники беглеца были задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины (пособничество в побеге из-под стражи, совершенном лицом, находящимся в предварительном заключении, по предварительному сговору группой лиц, с использованием оружия).

Кроме этого, водитель, который во время преследования направил автомобиль на сотрудника полиции, уведомлен о подозрении по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей).

Начальнику конвоя инкриминируют получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Напомним, что Виталий Суржан был осужден за бандитизм, разбой, незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с оружием. 27 июня он сбежал из зала Миргородского районного суда. 2 июля его задержали в Киеве.