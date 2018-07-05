Эскалация кризиса вокруг поставок иранской нефти продолжается. Иранские военные заявили о готовности закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью и заблокировать ее поставки через Персидский залив. Это может произойти, если США добьются запрета на продажу иранской нефти.

О возможном прекрытии пролива заявил замкомандующего базы "Саралла" Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари, передает Gazeta cо ссылкой на портал YSC.

"Если они собираются заблокировать экспорт иранской нефти, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив", - сказал Коусари.

Он также отметил, что через Ормузский пролив из Персидского залива проходит 20% мировой нефти, и планета нуждается в этом сырье.

Ранее "Страна" сообщала, что власти США объяснили, как будут возвращать санкции против Ирана.