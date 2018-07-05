Перед саммитом Трампа и Путина, который пройдет 16 июля в Хельсинки, Россию посетила делегация Конгресса США. Один из членов делегации, сенатор от штата Алабама Джон Нили Кеннеди, предупредил о возможных "драконовских мерах" против Кремля.

Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсантъ".

Отвечая на вопрос о возможном ответном визите российской делегации в Вашингтон, Кеннеди отметил, что для начала американским властям необходимо "увидеть изменения в поведении России".

"Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет", - сказал сенатор.

На уточняющий вопрос, что будут означать "драконовские меры", Кеннеди уклонился от прямого ответа, сказав, что они будут зависеть от действий России. Сенатор добавил, что хотел быть налаживания отношений между США и Россией.

"Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение. Все очень просто", - заключил Кеннеди.

Он также заявил, что попросил Россию уйти из Украины и Сирии.

"Я пояснял нашим российским собеседникам, что в Америке, употребляя слово "пожалуйста", человек выражает уважение. Это знак дружественного отношения. А далее я, обращаясь к ним, говорил: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши выборы. А заодно и во французские, немецкие и британские. Пожалуйста, уйдите с Украины и позвольте украинцам самим определять свое будущее. Пожалуйста, уйдите из Крыма. Пожалуйста, помогите нам добиться мирного урегулирования в Сирии. Пожалуйста, не дайте Ирану закрепиться на юге Сирии, иначе это приведет к эскалации войны", - рассказал сенатор.

Ранее "Страна" сообщала, что Комитет Сената США по разведке признал вмешательство России в выборы Трампа.