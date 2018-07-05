В судьбе бывшего главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который арестован по подозрению в подготовке теракта - новый любопытный поворот.

В так называемой "ДНР" его внесли в список для обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

"Официально. Владимир Рубан в списке на обмен от "ДНР". Более того, предложены конкретные фамилии для обмена. Украинская сторона не выразила заинтересованности в предложенной формуле, предположительно, из соображений личного пиара некоторых высокопоставленных политиков на деле Савченко-Рубан", - написал адвокат Валентин Рыбин.

Фото: facebook.com/valadvocat

Ранее "Страна" сообщала, что суд продлил арест Рубана почти до Дня независимости Украины.

Также мы рассказывали, что СБУ подозревает, что оружие Савченко и Рубану давали российские военные.