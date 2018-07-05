В Ивано-Франковской области, через несколько дней после непогоды, рухнул мост через реку между селами Долгое-Калужское и Пийло.

Об этом сообщается на сайте районной госадминистрации.

По словам Пийловского сельского головы Николая Семанива, мост был построен в 60-х годах прошлого века.

Последний капитальный ремонт моста проводился в 2009-2010 годах.

По результатам экспертизы комиссия райгосадминистрации составит акты о повреждениях и передаст их в соответствующие учреждения.

Фото: rda.if.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве мост на Осокорках обрушился градом из камней.

Очевидец происшествия киевлянин Александр Кравченко рассказал, что с моста посыпались камни, упав неподалеку от припаркованных машин. "Буквально, град из камней. Мимо проходили люди и хорошо, что никто не пострадал", - рассказал он.

Отметим, что в Укравтодоре назвали сумму, необходимую для ремонта всех дорог в стране.