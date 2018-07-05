Итальянские археологи уточнили причину смерти человека, придавленного каменной плитой, который был недавно найден в Помпеях.

Мужчина сначала задохнулся, а каменная плита на него упала позднее, сообщается на сайте Археологического парка "Помпеи".

В настоящее время археологи ведут раскопки в почти неисследованном районе №5 (Regio 5) Помпеев, который находится на севере города. Его изучали в конце XIX-начале XX веков но три четверти территории района еще остаются неисследованными.

В конце мая ученые нашли здесь скелет человека, верхняя часть которого была придавлена 270-килограммовой каменной плитой. Судя по состоянию костей, мужчина хромал и передвигался с трудом, и видимо, поэтому не успел уйти из города в начале извержения.

Сначала археологи полагали, что он умер от удара плитой по голове. Но позднее они нашли под камнем нераздавленную верхнюю часть скелета с целым черепом. Под ней находился туннель, который, по-видимому, был сделан первыми исследователями Помпеев в XVIII веке. Вероятно, верхняя часть останков соскользнула в него и оказалась под плитой. Исследователи полагают, что мужчина умер от удушья во время очередного выброса вулканических газов и пепла, а плита упала позже и, судя по сохранившемуся черепу, не имеет отношения к смерти человека. В настоящее время археологи изучают останки и повреждения на них и попытаются восстановить последние минуты жизни жителя Помпеев.

В новом сезоне раскопок в пятом районе Помпеев помимо останков мужчины и скаковой лошади археологи также нашли три надписи на стенах домов, которые специально обученные писцы рисовали перед выборами в местные советы провинции. Буквально на днях появилось сообщение о находке еще нескольких агитационных надписей.

Как сообщала "Страна", ранее в Италии археологи обнаружили останки мужчины-киборга

Мы писали, что археологи обнаружили самые старые татуировки на древних мумиях из Египта

Также археологи в Израиле откопали доказательство, что библейский пророк Исайя - историческая личность