По данным руководства британской полиции два человека, оказавшиеся в критическом состоянии в британском Эймсбери, могли быть отравлены тем же веществом, которое использовалось против Сергея и Юлии Скрипалей.

Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

Мужчина и женщина, обнаруженные в бессознательном состоянии в населенном пункте Эймсбери, расположенном близ Солсбери в Великобритании, были отравлены тем же нервно-паралитическим ядом "новичок", что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, передает телеканал BBC со ссылкой на полицию.

"Пара, предположительно Чарли Роули и Дон Стерджес, находятся в критическом состоянии после того, как их нашли без сознания дома в субботу", - говорится в сообщении.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил об отсутствии подтверждений того, что нервно-паралитический агент происходил бы из той же партии, которая была использована в случае со Скрипалями.

Как отмечает телеканал, подтверждение того, что мужчина и женщина контактировали с "новичком", было сделано по итогам анализов, проведенных в лаборатории Портон-Даун.

"Вечером мы получили результаты анализов, сделанных в лаборатории Портон-Даун. Они показывают, что оба человека подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", - приводят слова Н. Басу британские издания.

Он отметил, что "это то же нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали Юлия и Сергей Скрипаль".

По словам представителя полиции, ничто в их биографии Роули и Стерджес не указывает на то, что пару могли атаковать. В полиции также сообщили, что других людей с такими симптомами не обнаружено.

4 марта стало известно об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщала "Страна", под Солсбери новое отравление двух человек неизвестным ядом.

Отравление не определенным пока веществом произошло в городке Эймсбери, который находится неподалеку от Солсбери.

Отметим, в Следственном комитете России показали первые результаты по делу об отравлении Скрипалей.