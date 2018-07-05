В среду, 4 июля, николаевцы могли наблюдать, как на главной улице города мужчина положил себе две подушки и улегся спать. Свидетелем данного курьеза стал корреспондент "Новостей-N".

Мужчина расположился прямо по центру на пешеходной улицы Соборной, возле пересечения с улицей Потемкинской. Он положил себе одну подушку под голову, а другую под туловище и уснул. Сколько он озадачивал такой картиной горожан неизвестно, но сладкий сон ему перебили патрульные полицейские.

Фото: novosti-n.org/

У правоохранителей несколько минут ушло на то, чтобы разбудить мужчину, а после ещё минут пять - на уговоры собрать свои вещи и не превращать главную пешеходную улицу в "сонное царство". На прощание мужчина с подушками в руках помахал полицейским и направился в сторону трамвайной остановки.

Видео: novosti-n.org/

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