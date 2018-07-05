Участницу популярного реалити-шоу "Дом-2" 20-летнюю Полину Лобанову обнаружили мертвой.

Об этом сообщила сестра девушки Василиса на личной странице в Instagram.

Она опубликовала в историях две фотографии сестры с эмоциональными комментариями, посвященными ее смерти. Через некоторое время Василиса Лобанова записала обращение к подписчикам, воспринявшим эту новость как розыгрыш.

"Ее больше нет, с этим не шутят", - заявила она.





Позднее издание StarHit опубликовало комментарий бывшего молодого человека Лобановой Дмитрия Талыбова. По его мнению, причиной смерти девушки могла стать передозировка наркотиками.

Мужчина сообщил, что утром тело Полины Лобановой в Москве обнаружили в чужой квартире, а накануне вечером она собиралась в клуб.

Сестра девушки Василиса утверждает, что ранее экс-участница реалити-шоу не употребляла наркотические вещества. Она предположила, что ее родственницу "накачали". Причины смерти Лобановой будут установлены после проведения медицинской экспертизы.

1 июля Полина Лобанова отпраздновала свое 20-летие. Вечеринка получилась прекрасная. Отмечали в кафе. Девушка выложила в соцсетях свои фотографии с огромным букетом пионов.

Полина снималась в "Доме-2" всего два месяца - с октября по декабрь 2017 года.

Она стала уже десятой участницей этого реалити-шоу, ушедшей из жизни.

Как сообщала Страна, накануне в Москве звезда проекта "Дом-2" выпала из окна элитной многоэтажки.

Мы писали, что полиция сообщила первые подробности смерти актрисы из "Дом-2".