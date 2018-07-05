Генеральная прокуратура запретила строительство "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея "Революции достоинства" на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сообщил директор музея "Революции достоинства" Игорь Пошивайло в эфире "Громадського радио".

Пошивайло сообщил, что в среду получил предписание от департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской.

"Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал он.

Ранее победителями конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей "Революции достоинства" стали архитекторы из Германии Ян Кляйхус и Йоханнес Кресснер.

Как сообщала Страна, ранее помещение салона "Эмпориум" после граффити-скандала хочет арендовать Музей Революции Достоинства.

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