В среду, 4 июля, на улице Большая Житомирская произошло ДТП с участием 5 машин. Никто не пострадал.

Авария случилась в 17:46. Об этом сообщает Информатор с места события.

Volkswagen Golf III двигался по улице Стрелецкой и поворачивал на улицу Большая Житомирская на запрещающий сигнал светофора. Со стороны улицы Михайловской двигался Mercedes GLE 250. Не успев затормозить, он ударил Golf в правую сторону. От удара хэтчбек откинуло на встречную полосу, где двигался Volkswagen Passat B7. Mercedes, в свою очередь, отбросило на обочину, на которой был припаркован Volkswagen Passat B5. Последний от удара сдвинулся вперед и ударил впереди стоящий Kia Cerato Coup.

Фото: kiev.informator.ua

Как выяснилось, за рулем Volkswagen Golf был участник АТО. По словам очевидцев, мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно: нападал на окружающих и правоохранителей при исполнении, бросался на прохожих.

В частности, буйный виновник ДТП ударил по камере оператора Киев Оперативный, выбил телефон из рук полицейского, ударил сумкой очевидца, который снимал видео аварии.

Правоохранители надели на участника АТО наручники и увезли в отделение полиции. Его задержали по статье 173 (Хулиганство) и 130 (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения).

Как сообщала Страна, в Раде хотят сажать виновников "пьяных" ДТП на 10 лет.

Мы писали, что появились фото жуткого ДТП под Черновцами, где мотоциклист на BMW погиб, врезавшись в Mercedes.

Ранее Появилось видео с места ДТП на Виноградаре, где Ford Mustang вылетел в огород.