В Ужгороде на улице Грибоедова произошел пожар на последнем этаже корпуса заброшенной больницы. Его потушили в течение получаса.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

По предварительным данным которые уточнили в Управлении ДСНС Закарпатья, горело старое, заброшенное здание роддома.

Площадь пожара около 25 кв.м. Примерно в 17:45 его потушили. Пострадавших нет. Горела палата с кроватями, поролоном и другими вещами.

В Областном департаменте здравоохранения сообщили, что ранее это здание было передано на баланс областного совета и там должен быть перинатальный центр, но его так и не обустроили.

Здание это не использовалось, все входы и выходы были зарешеченные, но туда через окна часто попадали бездомные.

Пожарные прибыли к месту инцидента вовремя, и локализовали, а затем и ликвидировали пожар.

Видео: facebook.com/Mukachevo.net

Видео: facebook.com/Mukachevo.net

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